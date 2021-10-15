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15 октября 2021, 12:00 123

Житомир приближается к красной зоне - мэр

15 октября 2021, 12:00 123
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из открытых источников
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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Житомир может войти в "красную" зону адаптивного карантина уже через неделю.

Как передает RegioNews об этом мэр города Сергей Сухомлин заявил в эфире одного из телеканалов.

"Я думаю, что через неделю, максимум, Житомир войдет в "красную" зону. Места в больницах у нас есть, никаких проблем с обеспечением нет... Минздрав рекомендовал школам уйти на каникулы с 18 октября, но мы следующую неделю будем проводить обучение в школах и детских садах", - отметил Сухомлин.

В "красной" зоне запрещена работа ресторанов, кинотеатров, рынков и фитнес-центров. Ограничение не распространяется на те заведения, где 100% работников и клиентов полностью привиты.

Учебные заведения, где прививки получили менее 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

Напомним, что Херсонская область первой в Украине перешла в "красную" зону. Еще 17 областей находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности.

карантин COVID-19 Житомир красная зона дистанционное обучение

 
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