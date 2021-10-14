Осенние каникулы для школьников могут продлить до 4 недель - Кузин

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В Украине могут увеличить продолжительность школьных осенних каникул до 3-4 недель из-за пандемии коронавируса

Как передает RegioNews, об этом в эфире "Украинского радио" сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Скорее всего они будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели", - сообщил Кузин.

По его словам, сейчас на стационарном лечении находится 607 детей – это 21% от количества коек для больных COVID, которые были выделены на педиатрическом направлении.

"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя", – отметил санврач.

Напомним, что в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовали Министерству образования и науки перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября. Так, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это позволит "сдержать активный эпидпроцесс", который сейчас фиксируется в Украине. Однако, сколько продлятся такие каникулы пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Черкассах школьников досрочно отправили на каникулы. Также Львов усиливает карантин: школы отправляют на дистанционное обучение и приостанавливаются плановые операции. Во Львове рекомендуют ограничить развлекательные массовые мероприятия.

Кроме того, на Харьковщине из-за коронавируса каникулы для школьников начнутся раньше.

Также в КГГА заговорили о локдауне и снова призвали киевлян вакцинироваться от COVID-19.