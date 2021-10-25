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25 октября 2021, 11:53 1066

Расследование дела о нападении сотрудников СБУ на пограничников в Сумской области завершено - ГБР

25 октября 2021, 11:53 1066
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Фото из открытых источников
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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника районного отдела Управления СБУ в Сумской области, который вместе со своим коллегой напал на пограничников в Сумах

Об этом сообщается на сайте ГБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что во время отдыха на озере сотрудники Службы решили напасть на пограничников и завладеть их оружием и боевыми припасами. Ночью 18 июля 2021 года они неожиданно напали на пограничников, которые в тот момент охраняли государственную границу, заблокировали их служебный автомобиль... нанесли им многочисленные удары в разные части тела. После того завладели двумя автоматами АКС-74, боевыми патронами к ним и быстро покинули место преступления, - говорится в сообщении.

В бюро сообщают, что сотрудников СБУ задержали, им сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

Один из работников СБУ полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. Между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которое направлено в суд с обвинительным актом. Приговором Краснопольского районного суда Сумской области сотрудник СБУ признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы (с испытательным сроком 3 года), лишения воинского звания лейтенанта и лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины, - добавляют в сообщении.

Также ГБР сообщает о завершении расследования в отношении второго сотрудника СБУ, подозреваемого в нападении.

Сейчас открыты материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд, - информируют в бюро.

Как сообщалось, на украинско-российской границе в Сумской области ночью 18 июля неизвестные напали на украинских пограничников и бежали вглубь Украины.

На следующий день были задержаны два сотрудника СБУ, подозреваемые в нападении на пограничников на Сумщине.

Позже подозреваемых СБУшников отпустили под домашний арест.

ГБР СБУ пограничники нападение Сумская область

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