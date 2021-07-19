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19 июля 2021, 16:13 11

Задержаны два сотрудника СБУ, подозреваемые в нападении на пограничников на Сумщине

19 июля 2021, 16:13 11
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Фото из открытых источников
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Детективы Государственного бюро расследований задержали двух сотрудников Службы безопасности Украины, подозреваемых в нападении на пограничников в Сумской области. В деле фигурирует еще один сотрудник СБУ, но как свидетель

Об этом сообщается в заявлении ГБР, передает RegioNews.

Как установило следствие, в ночь на 18 июля пограничный наряд в составе младшего сержанта и солдата-срочника дежурили на автомобиле вблизи села Рясное, когда к ним подъехал другой автомобиль с тремя людьми. Из другого автомобиля вышли двое мужчин и приблизились к пограничникам, после чего спровоцировали конфликт, переросший в драку.

Неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и уехали в неизвестном направлении... Неподалеку в кукурузном поле было обнаружено 2 автомата пограничников, а 2 магазина с патронами найдено вблизи отделения "Славгород", - рассказали в ГБР.

По данным ГБР, все трое являются сотрудниками СБУ. Двоих задержали, а третий, который не участвовал в драке, проходит по делу как свидетель. В ближайшее время задержанным сотрудникам спецслужбы сообщат о подозрении по ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества, - добавили в ГБР.

Как сообщалось, на Сумщине неизвестные напали на украинских пограничников и сбежали вглубь Украины. На украинско-российской границе в Сумской области ночью 18 июля трое неизвестных людей напали на украинских пограничников.

ГБР СБУ пограничники задержание нападение

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