Розслідування справи про напад співробітників СБУ на прикордонників у Сумській області завершено - ДБР

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Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу Управління СБУ в Сумській області, який разом зі своїм колегою напав на прикордонників у Сумах

Про це повідомляється на сайті ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що під час відпочинку на озері співробітники Служби вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їхньою зброєю та бойовими припасами. Вночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які в той момент охороняли державний кордон, заблокували їхній службовий автомобіль... завдали їм численних ударів у різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них і швидко залишили місце злочину, - йдеться в повідомленні.

У бюро повідомляють, що співробітників СБУ затримали, їм повідомлено про підозру в заволодінні вогнепальною зброєю і в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч.3 ст.262, ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України).

Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом. Вироком Краснопільського районного суду Сумської області співробітника СБУ визнано винним та призначено міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі (з іспитовим строком 3 роки), позбавлення військового звання лейтенанта та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України, - додають у повідомленні.

Також ДБР повідомляє про завершення розслідування стосовно другого співробітника СБУ, підозрюваного в нападі.

Наразі відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду, - інформують у бюро.

Як повідомлялося, на українсько-російському кордоні у Сумській області вночі 18 липня невідомі напали на українських прикордонників і втекли вглиб України.

Наступного дня були затримані два співробітники СБУ, підозрювані у нападі на прикордонників на Сумщині.

Пізніше підозрюваних СБУшників відпустили під домашній арешт.