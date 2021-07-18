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18 июля 2021, 15:36 793

На Сумщине неизвестные напали на украинских пограничников и сбежали вглубь Украины

18 июля 2021, 15:36 793
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Фото из открытых источников
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На украинско-российской границе в Сумской области ночью 18 июля трое неизвестных людей напали на украинских пограничников

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Трое нападавших нанесли телесные повреждения двум пограничникам. Нападавшим удалось забрать табельное оружие.

Продолжается поиск причастных к нападению. Правоохранители открыли уголовное дело по статьям 262 (хищение огнестрельного оружия) и 345 (угроза или насилие в отношении правоохранителя) Уголовного кодекса. Отдельные части этих статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

На место происшествия выехал председатель ГНСУ Сергей Дейнеко.

Вместе с тем, в Госпогранслужбе пока не могут предоставить точную информацию относительно того, откуда именно произошло нападение: с территории Украины или России. Представитель пресс-службы ведомства отметил, что скорее всего, это таки была территория Украины.

В ГПСУ подчеркивают: считают такую атаку на пограничников попыткой запугивания.

Нападавшие бежали вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с территории Украины. Все дальнейшие обстоятельства установит следствие, - рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Сейчас границу усиленно охраняют. Преступников, совершивших нападение, разыскивают.

К счастью, военнослужащие остались живы. Они получили телесные повреждения, но их состояние здоровья удовлетворительное.

Как сообщалось, 15 июля СБУ задержала контрабандистов, которые везли в Россию комплектующие к "штурмовику".

13 июля СБУ заявляла о задержании агента российской разведки. Контрразведчики СБУ задержали на Кировоградщине гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой.

РФ оружие пограничники граница нападение Госпогранслужба

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