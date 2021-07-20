Нападение на украинских пограничников на Сумщине: подозреваемых СБУшников отпустили под домашний арест
Суд применил к сотрудникам Службы безопасности Украины, которых подозревают в нападении на украинских пограничников в Сумской области, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.
Так, суд отпустил двух сотрудников Службы безопасности Украины под круглосуточный домашний арест.
Государственное бюро расследований ходатайствовало о применении к ним меры пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.
Как сообщалось, на украинско-российской границе в Сумской области ночью 18 июля неизвестные напали на украинских пограничников и бежали вглубь Украины.
На следующий день были задержаны два сотрудника СБУ, подозреваемые в нападении на пограничников на Сумщине.
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