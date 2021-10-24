В Киеве иностранец ударил кассира на АЗС и сбежал с 85 тысячами гривен

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Правоохранители сообщили о подозрении 45-летнему иностранцу за разбойное нападение на автозаправочную станцию, из которого его недавно уволили

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Отмечается, что в полицию Киева позвонили сотрудники автозаправочной станции на проспекте Валерия Лобановского и сообщили о разбойном нападении на учреждение. На вызов немедленно вышли патрульные, кинолог со служебной собакой и следственно-оперативная группа.

Нападающий забрызгал слезоточивым газом лица работников заведения и ударил кассира, после чего забрал из кассы свыше 85 тысяч гривен и скрылся", - отметили в полиции.

Правоохранителям удалось установить личность нападавшего-им оказался бывший работник заведения, которого недавно уволили.

"Мы установили, что мужчина ориентировался в заведении, о чем свидетельствует его уверенное поведение во время совершения преступления", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские готовят ходатайство в суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Елены Телиги недалеко от одной из АЗС в кустах обнаружили тело мертвой обнаженной женщины.