В "Слуге народа" обещают украинцам новый налог

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С украинцев будут взимать налоги с расходов, если они не смогут объяснить, откуда у них деньги на покупку

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики представитель фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев

По его словам, Кабмин уже нарабатывает соответствующий законопроект

Парламентарий пояснил, что государство будет интересоваться, откуда гражданин взял деньги на дорогостоящее приобретение - квартиру или автомобиль и "если официальные доходы ниже суммы покупки, то будут взимать налог с разницы".

Гетманцев также посоветовал тем, кто планирует такие покупки воспользоваться налоговой амнистии.

"Тогда к ним вопросов не будет", - добавил парламентарий.

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы