В "Слуге народа" обещают украинцам новый налог
С украинцев будут взимать налоги с расходов, если они не смогут объяснить, откуда у них деньги на покупку
Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики представитель фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев
По его словам, Кабмин уже нарабатывает соответствующий законопроект
Парламентарий пояснил, что государство будет интересоваться, откуда гражданин взял деньги на дорогостоящее приобретение - квартиру или автомобиль и "если официальные доходы ниже суммы покупки, то будут взимать налог с разницы".
Гетманцев также посоветовал тем, кто планирует такие покупки воспользоваться налоговой амнистии.
"Тогда к ним вопросов не будет", - добавил парламентарий.
С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы
"В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование-это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - говорится в сообщении прессслужбы Минфина.
В ведомстве напомнили, что введение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе, который Верховная Рада приняла на прошлой сессии.
Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических продлится до 1 сентября 2022 года.
Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.
Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".
Процедура декларирования предусматривает, что декларант при этом не должен подтверждать источники своих доходов.