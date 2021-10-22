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22 октября 2021, 09:44 3268

В "Слуге народа" обещают украинцам новый налог

22 октября 2021, 09:44 3268
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из открытых источников
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С украинцев будут взимать налоги с расходов, если они не смогут объяснить, откуда у них деньги на покупку

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики представитель фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев

По его словам, Кабмин уже нарабатывает соответствующий законопроект

Парламентарий пояснил, что государство будет интересоваться, откуда гражданин взял деньги на дорогостоящее приобретение - квартиру или автомобиль и "если официальные доходы ниже суммы покупки, то будут взимать налог с разницы".

Гетманцев также посоветовал тем, кто планирует такие покупки воспользоваться налоговой амнистии.

"Тогда к ним вопросов не будет", - добавил парламентарий.

С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы

"В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование-это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - говорится в сообщении прессслужбы Минфина.

В ведомстве напомнили, что введение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе, который Верховная Рада приняла на прошлой сессии.

Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических продлится до 1 сентября 2022 года.

Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет".

Процедура декларирования предусматривает, что декларант при этом не должен подтверждать источники своих доходов.

Кабмин депутат налоги амнистия

 
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