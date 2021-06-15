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15 июня 2021, 10:59 427

Рада приняла закон о налоговой амнистии украинцев

15 июня 2021, 10:59 427
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла законопроект №5153 о введении налоговой амнистии активов с целью детенизации экономики Украины

"За" проголосовали 243 нардепа, пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Согласно закону, в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов физических лиц.

Сбор с одноразового добровольного декларирования - это единовременный обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора.

Указано, что воспользоваться добровольным декларированием могут физические лица-резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физлица, которые не являются резидентами Украины, но которые были резидентами на момент получения объектов декларирования или на момент начисления (получения) доходов, в результате которых приобретены объекты декларирования.

Лица, которые имеют право на добровольное декларирование и не воспользовались им, считаются такими, что сообщили контролирующий орган об отсутствии в собственности по состоянию на дату окончания периода проведения одноразового добровольного декларирования активов, полученных в результате доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы.

Напомним, ранее сообщалось, что налоговая амнистия в Украине не будет распространяться на чиновников.

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