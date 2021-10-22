У "Слузі народу" обіцяють українцям новий податок
З українців стягуватимуть податки з витрат, якщо вони не зможуть пояснити, звідки у них гроші на покупку
Як передає RegioNews про це в ефірі одного з телеканалів заявив очільник комітету з питань податкової та митної політики представник фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев
За його словами, Кабмін вже напрацьовує відповідний законопроєкт.
Парламентар пояснив, що держава цікавитиметься, звідки громадянин взяв гроші на дороге придбання - квартиру або автомобіль і "якщо офіційні доходи нижчі за суму покупки, то стягуватимуть податок з різниці".
Гетьманцев також порадив тим, хто планує такі покупки скористатися податковою амністію.
"Тоді до них питань не буде", - додав парламентар
З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори
"В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінфіну.
У відомстві нагадали, що запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі, який Верховна Рада ухвалила на минулій сесії.
Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.
Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету".
Процедура декларування передбачає, що декларант при цьому не повинен підтверджувати джерела своїх доходів.