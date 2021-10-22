У "Слузі народу" обіцяють українцям новий податок

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З українців стягуватимуть податки з витрат, якщо вони не зможуть пояснити, звідки у них гроші на покупку

Як передає RegioNews про це в ефірі одного з телеканалів заявив очільник комітету з питань податкової та митної політики представник фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев

За його словами, Кабмін вже напрацьовує відповідний законопроєкт.

Парламентар пояснив, що держава цікавитиметься, звідки громадянин взяв гроші на дороге придбання - квартиру або автомобіль і "якщо офіційні доходи нижчі за суму покупки, то стягуватимуть податок з різниці".

Гетьманцев також порадив тим, хто планує такі покупки скористатися податковою амністію.

"Тоді до них питань не буде", - додав парламентар

З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори