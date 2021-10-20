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20 октября 2021, 13:33 56

В Житомире ночью горел колледж, пострадали студенты

20 октября 2021, 13:33 56
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Фото из открытых источников
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В Житомире в ночь на 20 октября произошел пожар в общежитии агротехнического колледжа, в результате чего пострадали две студентки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на управление ГСЧС в Житомирской области.

Сообщается, что спасатели в течение нескольких минут потушили пожар, который возник в одной из комнат на пятом этаже общежития. Также была организована эвакуация более сотни человек.

"Из-за отравления продуктами горения в Центральную детскую городскую больницу госпитализировали двух девушек 15 и 16 лет", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожен матрас и розетка, повреждены кровать и потолок. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на днях в Шевченковском районе Киева на улице Винниченко произошел пожар двухэтажного здания, принадлежащий к институту урологии НАМН.

пожар Житомир колледж

 
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