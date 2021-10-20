В Голосеевском районе столицы массово сгорели автомобили

Фото: сайт Национальной полиции

В Киеве 20 октября в Голосеевском районе произошло массовое возгорание автомобилей: пять машин сгорело, еще две - повреждены

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

"По предварительной информации, возгорание началось с транспортного средства Porsche, после чего перекинулось на припаркованные рядом автомобили. В результате пожара сгорело пять авто, еще две машины имеют повреждения. Спасатели ликвидировали пожар, в результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении полиции.

Полиция уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей или другие тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, в сентябре в Бучанском районе Киевской области ночью на стоянке одного из многоквартирных домов сгорели сразу пять автомобилей.