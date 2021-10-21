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21 октября 2021, 09:44 35

В Харькове посреди ночи сгорели три автомобиля

21 октября 2021, 09:44 35
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 21 октября в Харькове произошел пожар в Московском районе, спасатели тушили пламя, которое перекинулось на три машины 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К месту происшествия немедленно выехало 3 отделения ГСЧС на автоцистернах.

На момент их прибытия огнем были охвачены: полностью автомобиль "Hyndai Tucson" 2016 г. в., моторный отсек автомобилю "КІА Сeed"2016 г. в. и салон в автомобиле" BMW" 2009 г. в", - говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила более 12 кв. м. Огонь удалось локализовать в 03:29 и ликвидировать в 03:49.

О пострадавших пока не сообщается. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.

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