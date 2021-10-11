Хакер с Франковщины создал "армию ботов" для распространения вирусных программ - СБУ

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакера, который создал и администрировал мощный ботнет – автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых учетных записей. Через нее он совершал DDoS- и спам- атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось установить оперативникам, хакером оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".

Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

При этом, по данным следствия, он является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО.

Сейчас организатору ботнета готовится сообщение о подозрении.

Напомним, СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.