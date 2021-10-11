11:09  11 октября
В Украине 16 областей соответствуют "оранжевому" уровню опасности
11:03  11 октября
В Чернигове проходит прощание с умершим нардепом Антоном Поляковым
08:09  11 октября
На Донбассе зафиксировали десять нарушений: дважды стреляли из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
11 октября 2021, 10:21 46

Хакер с Франковщины создал "армию ботов" для распространения вирусных программ - СБУ

11 октября 2021, 10:21 46
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакера, который создал и администрировал мощный ботнет – автоматизированную сеть из более 100 тысяч фейковых учетных записей. Через нее он совершал DDoS- и спам- атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как удалось установить оперативникам, хакером оказался житель Ивано-Франковской области. Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".

Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

При этом, по данным следствия, он является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО.

Сейчас организатору ботнета готовится сообщение о подозрении.

Напомним, СБУ заблокировала 76 хакерских атак на информресурсы украинских органов власти за июнь.

СБУ хакеры интернет взлом Ивано-Франковская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua