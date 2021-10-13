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13 октября 2021, 14:00 6

В ДТП на Закарпатье погиб мальчик, еще двое детей госпитализированы

13 октября 2021, 14:00 6
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Фото: из открытых источников
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Вблизи села Майдан в Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия водитель "AUDI А4", его жена и двое детей 2011 и 2019 годов рождения были госпитализированы, а 12-летний мальчик погиб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге "Долина-Хуст".

Водитель автомобиля Audi A4 двигался со стороны с. Верхний Быстрый в сторону Майдана, когда не справился с управлением и слетел в кювет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель, его жена и двое детей 2011 и 2019 годов рождения получили различного рода травмы и были госпитализированы в Межгорную центральную больницу. Еще один ребенок, мальчик 2009 года рождения, погиб на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция Харькова открыла уголовное производство по факту травмирования двух малолетних парней. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы.

ДТП спасатели ГСЧС дети авария

 
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