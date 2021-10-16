В Черновцах на улице прикарпатец обстрелял легковушку во время движения

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Черновицкие полицейские задержали мужчину, причастного к стрельбе и ранению двух человек

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает RegioNews.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

14-го октября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлены двое местных жителей с огнестрельными ранениями рук.

Сразу же на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции и руководство ГУНП в Черновицкой области. Правоохранители установили, что на одной из улиц областного центра неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения. На тот момент в авто находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести, - сообщают в полиции.

Полицейские установили и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний житель города Ивано-Франковск. В порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно завершенное покушение на умышленное убийство двух или более лиц. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении.

Сегодня, 16 октября, по ходатайству правоохранителей суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, в столице группа молодых людей обстреляла маршрутный автобус.