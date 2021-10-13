Офис генпрокурора засекретил информацию, был ли депутат Трухин за рулем во время ДТП

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Офис генпрокурора отказался сообщить информацию о том, находился ли депутат Верховной Рады Александр Трухин ("Слуга народа") за рулем автомобиля во время ДТП под Киевом и вовсе засекретил расследование по делу

Офис генпрокурора не сообщил, кто был за рулем автомобиля, который спровоцировал ДТП, сколько свидетелей удалось установить и допросить.

Также в ведомстве не сообщили, вызывался ли в орган следствия на допрос сам Трухин, пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини

Офис генпрокурора сообщил, что дело расследуется, однако данные по нему - тайна следствия.

"Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12021100000000767 от 23.08.2021 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения)", - отмечается в ответе.

В настоящее время ГБР принимаются меры "по обеспечению быстрого, полного и беспристрастного расследования с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушения, был привлечен к ответственности в меру своей вины, но ни один невиновный ни был обвиняемый или осужденный и ни одно лицо не было подвергнуто необоснованному процессуальному принуждению, и чтобы к каждому участнику уголовного производства была применена надлежащая правовая процедура".

Предоставление другой информации, согласно ответу, невозможно ввиду того, что такие данные - тайна следствия.

Государственное бюро расследований в среду, 2 сентября, получило от Нацполиции Украины материалы уголовного производства по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа"), которое произошло в Киеве 23 августа

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствии удалили эту информацию.