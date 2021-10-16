С начала суток оккупанты обстреливали украинские позиции шесть раз
В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.
В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем.
В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
Позиции украинских воинов возле Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Широкиного наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - сообщают в штабе.
В штабе добавляют, что украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Как сообщалось, в течение предыдущих суток в ООС было зафиксировано 8 нарушений "тишины", один украинский боец ранен.
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