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С начала суток оккупанты обстреливали украинские позиции шесть раз
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16 октября 2021, 17:45 6

С начала суток оккупанты обстреливали украинские позиции шесть раз

16 октября 2021, 17:45 6
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Фото из открытых источников
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В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

В направлении Луганского наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем.

В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Позиции украинских воинов возле Красногоровки враг обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Широкиного наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - сообщают в штабе.

В штабе добавляют, что украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Как сообщалось, в течение предыдущих суток в ООС было зафиксировано 8 нарушений "тишины", один украинский боец ранен.

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