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Сутки в ООС: 8 нарушений "тишины", один украинский боец ранен
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16 октября 2021, 10:09 14

Сутки в ООС: 8 нарушений "тишины", один украинский боец ранен

16 октября 2021, 10:09 14
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Недалеко от Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Позиции украинских воинов возле Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Возле Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное, - говорится в сообщении.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7 часов утра, 16 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, на Донбассе задержали боевика "ЛНР": опубликовано видео допроса.

Также по сообщению Минобороны, на выплаты военнослужащим выделили 3,7 млрд гривен.

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