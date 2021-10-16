Від початку доби окупанти обстрілювали українські позиції шість разів
Упродовж доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.
В напрямку Луганського найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем.
В бік Новотошківського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Позиції українських воїнів біля Красногорівки ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 82 мм та великокаліберні кулемети.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, - повідомляють у штабі.
У штабі додають, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Як повідомлялося, упродовж попередньої доби в ООС було зафіксовано 8 порушень "тиші", один український боєць поранений.
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