Завладение землей в Одессе: чиновнице горсовета избрали меру пресечения с залогом в 26 млн грн

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Одной из 16 подозреваемых по делу о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы избрана мера пресечения в виде залога в размере 26 млн 169 тысяч гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства детективов НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и выбрал подозреваемой меру в виде залога в размере 26 млн 169 тысяч гривен", - говорится в сообщении

Отмечается, что речь идет о директоре юридического департамента Одесского городского совета.

Кроме залога на нее возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по первому требованию к детективам, прокурорам, в суд; не выходить из города Одесса без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективам и суд об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми по делу, а также сдать на хранение детективам свой паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия меры пресечения - до 12 декабря 2021 года.

Напомним, что 6 октября мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.