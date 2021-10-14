На выплаты военнослужащим выделили 3,7 млрд гривен - Минобороны

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Министерство обороны Украины отчиталось о выделении 3,7 млрд гривен на выплаты воинским частям и учреждениям Вооруженных сил Украины

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Эти средства предназначены для погашения задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава", - указывается в сообщении.

Так, более 1,8 млрд гривен из этой суммы уйдут на выплаты денежной помощи на оздоровление военнослужащих. Еще 247 млн грн направлены на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.

Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн грн, 195 млн грн на выплату компенсаций за съем жилья, еще более 82 млн грн предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.

Помимо этого, для выплаты вознаграждений за участие в ООС выделены более 725 млн гривен. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 млн грн.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным Вооруженных сил Украины и премию по случаю Дня защитников и защитниц.