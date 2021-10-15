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На Донбассе все горячее: оккупанты 5 раз нарушилити "тишину"
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15 октября 2021, 17:56 13

На Донбассе все горячее: оккупанты 5 раз нарушилити "тишину"

15 октября 2021, 17:56 13
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С начала суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из них 3 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

Вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

Недалеко от Золотого-4 наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.

В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинские подразделения контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 14 октября в зоне проведения Операции объединенных сил российско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Донбасс ООС РФ обстрел минские соглашения

 
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