Российские корабли игнорировали сигнал бедствия с украинского катера - Минобороны

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну ЕД-2592, который ночью 3 июля потерпел аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России", - говорится в сообщении.

Сообщается, что распространение этой информации происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков.

В Минобороны также отмечают, что ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS".

Ранее сообщалось, что украинское рыболовецкое судно, которое находилось в Черном море, подало сигнал бедствия из-за отказа двигателя.