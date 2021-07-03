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03 июля 2021, 14:12 8

Российские корабли игнорировали сигнал бедствия с украинского катера - Минобороны

03 июля 2021, 14:12 8
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Фото: Facebook
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Корабли Черноморского флота РФ игнорировали сигналы SOS с украинского рыболовецкого судна, потерпевшего крушение 3 июля

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну ЕД-2592, который ночью 3 июля потерпел аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, является очередным информационным мероприятием России", - говорится в сообщении.

Сообщается, что распространение этой информации происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны ГПС Украины в порт приписки Очаков.

В Минобороны также отмечают, что ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала "SOS".

Ранее сообщалось, что украинское рыболовецкое судно, которое находилось в Черном море, подало сигнал бедствия из-за отказа двигателя.

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