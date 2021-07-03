В Черном море украинское судно подало сигнал бедствия: у корабля отказал двигатель

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Как передает RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщили в региональном управлении морской охраны Государственной пограничной службы.

Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо", - отметили в службе.

Известно, что судно было обесточено, поэтому не могло сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подало сигнал спасения.

Отмечается, что на помощь судну отправился ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России и пограничный корабль "Безупречный" Федеральной службы безопасности.

Напомним, в Одессе в рамках украинско-американских учений Sea Breeze 2021 более чем 130 военных водолазов из шести стран работают вместе в одной команде. Дайверы проверяют оборудование, готовятся к погружению и передают опыт друг другу.