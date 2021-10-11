На Николаевщине при пожаре погибли три человека
В пгт Березнеговатое Баштанского района Николаевской области три человека погибли в результате пожара в частном доме
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
От Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что в пгт Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3-х лиц", - говорится в сообщении.
Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожено кровать на площади 2 м2.
Подразделения ГСЧС не привлекались, пожар самоликвидировался.
Напомним, на днях в Харькове горел жилой дом, являющийся памятником архитектуры.
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