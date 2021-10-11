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11 октября 2021, 09:01 107

На Николаевщине при пожаре погибли три человека

11 октября 2021, 09:01 107
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Фото: из открытых источников
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В пгт Березнеговатое Баштанского района Николаевской области три человека погибли в результате пожара в частном доме

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

От Нацполиции в ГСЧС поступила информация, что в пгт Березнеговатое Баштанского района в одноэтажном частном жилом доме обнаружены тела 3-х лиц", - говорится в сообщении.

Во время осмотра места происшествия установлено, что огнем уничтожено кровать на площади 2 м2.

Подразделения ГСЧС не привлекались, пожар самоликвидировался.

Напомним, на днях в Харькове горел жилой дом, являющийся памятником архитектуры.

пожар ГСЧС смерть Николаевская область полиция

 
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