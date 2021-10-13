На Луганщине оккупанты взорвали 15 автомобильных, 4 железнодорожных и 1 пешеходный мост – прокуратура

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Транспортное сообщение между 24 населенными пунктами Луганщины было нарушено из-за подрывов боевиками мостов в зоне боевых действий

Об этом на пресс-конференции в Северодонецке рассказал первый заместитель руководителя Луганской областной прокуратуры Константин Караман, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Мы подготовили второе информационное сообщение для Международного уголовного суда. Оно содержит факты системного минирования и подрыва мостов представителями НВФ, которые контролируются Российской Федерацией. Было нарушено транспортное сообщение 24 населенных пунктов. Около двух миллионов человек подверглись ограничению своих конституционных прав, - сообщил Караман.

Речь идет не только о материальных убытках на 95 млн грн (без учета тех разрушенных мостов, которые сейчас находятся на оккупированной территории). Большое количество людей не смогли вовремя получить медицинскую помощь или реализовать свое право на образование.

Это нарушение логистики. Что, конечно, сделало регион непривлекательным для международных инвесторов, - добавил первый заместитель руководителя облпрокуратуры.

Он уточнил, что боевиками разрушено 20 мостов, среди которых 15 автомобильных, четыре железнодорожных и один пешеходный.

На оккупированной территории осталось семь взорванных мостов.

Сбором информации о военных преступлениях занимается с начала 2021 года специально созданное в структуре Луганской областной прокуратуры управление надзора по уголовным производствам относительно преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта с участием общественных организаций.

Как сообщалось, оккупационные власти "ЛНР" ограничили пропуск через КПВВ возле Станицы Луганской.