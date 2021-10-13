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13 жовтня 2021, 18:26 3

На Луганщині окупанти підірвали 15 автомобільних, 4 залізничних і 1 пішохідний міст – прокуратура

13 жовтня 2021, 18:26 3
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Фото Твіттер Хрустальний луч
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Транспортне сполучення між 24 населеними пунктами Луганщини було порушено через підриви бойовиками мостів у зоні бойових дій

Про це на пресконференції в Сєвєродонецьку розповів перший заступник керівника Луганської обласної прокуратури Костянтин Караман, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Ми підготували друге інформаційне повідомлення для Міжнародного кримінального суду. Воно містить факти системного мінування та підриву мостів представниками НЗФ, які контролюються Російською Федерацією. Було порушено транспортне сполучення 24 населених пунктів. Близько двох мільйонів людей зазнали обмеження своїх конституційних прав, - повідомив Караман.

Мова йде не тільки про матеріальні збитки на 95 млн грн (без урахування тих зруйнованих мостів, які зараз знаходяться на окупованій території). Велика кількість людей не змогли вчасно отримати медичну допомогу або реалізувати своє право на освіту.

Це – порушення логістики. Що, звичайно, зробило регіон непривабливим для міжнародних інвесторів, - додав перший заступник керівника облпрокуратури.

Він уточнив, що бойовиками зруйновано 20 мостів, серед яких 15 автомобільних, чотири залізничних і один пішохідний.

На окупованій території залишилось сім підірваних мостів.

Збиранням інформації стосовно воєнних злочинів займається з початку 2021 року спеціально створене в структурі Луганської обласної прокуратури Управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту за участі громадських організацій.

Як повідомлялося, окупаційна влада "ЛНР" обмежила пропуск через КПВВ біля Станиці Луганської.

Сьогодні на Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу": гатили з гранатометів та стрілецької зброї.

Донбас Луганська область окупанти міст прокуратура

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