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На Донбассе российские оккупанты трижды нарушали "тишину": стреляли из гранатометов и стрелкового оруия
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13 октября 2021, 17:50 2

На Донбассе российские оккупанты трижды нарушали "тишину": стреляли из гранатометов и стрелкового оруия

13 октября 2021, 17:50 2
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В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку Попасной вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что за прошедшие сутки, 12 октября, оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

ООС Донбасс минские соглашения обстрелы оккупанты

 
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