Садовый рассказал о карантинных ограничениях, которые введут во Львове

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Для посетителей заведений общественного питания во Львове могут ввести необходимость наличия сертификата о вакцинации или справки о негативном ПЦР-тесте

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM".

Отмечается, что такую норму могут ввести из-за стремительного распространения COVID-19 в городе, однако это не является вопросом ближайших дней.

Кроме того, власти города планируют отправить детей 5-11 классов на дистанционное обучение уже с 18 октября.

К сожалению, мы наблюдаем динамику распространения коронавируса во Львове, в Украине. Поэтому мы приняли решение, что с 18 октября на неделю детей 5-11 классов отправляем на дистанционное обучение", - отметил мэр.

При этом, дети 1-4 классов продолжат ходить в школу, а малыши – в детские сады. Также прекратят свою работу все внешкольные учреждения.

"Сегодня-завтра мы примем следующие решения в отношении бизнеса. Должна быть обязательная вакцинация работников предприятий торговли, общепита. Посетители заведений общественного питания должны иметь или сертификат о вакцинации, или справку о негативном ПЦР-тесте", - добавил Садовый.

Городской голова отметил, что сейчас во Львове вакцинировано "где-то треть" населения города.

Напомним, во Львове с 18 октября ужесточают карантин. Школы отправляют на дистанционное обучение и приостанавливаются плановые операции.