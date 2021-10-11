На Полтавщине перевернулся автобус: 11 человек госпитализировали

Фото: Нацполиция

Вблизи села Карпиловка Лубенского района Полтавской области с утра на 174 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с 22 пассажирами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

По предварительной информации, автобус, под управлением 56-летнего водителя, который следовал из Луганщины в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент аварии находилось двадцать два пассажира и двое водителей.

В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, ранее вблизи города Лубны на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов. В результате столкновения один из водителей был госпитализирован.