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11 октября 2021, 10:41 430

На Полтавщине перевернулся автобус: 11 человек госпитализировали

11 октября 2021, 10:41 430
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Фото: Нацполиция
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Вблизи села Карпиловка Лубенского района Полтавской области с утра на 174 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский" в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с 22 пассажирами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

По предварительной информации, автобус, под управлением 56-летнего водителя, который следовал из Луганщины в Киев, съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе на момент аварии находилось двадцать два пассажира и двое водителей.

В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, ранее вблизи города Лубны на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух микроавтобусов. В результате столкновения один из водителей был госпитализирован.

автобус ДТП полиция Полтавская область медики

 
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