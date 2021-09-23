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23 сентября 2021, 10:24 34

На митинге под Радой произошла потасовка, задержали лидера движения Save ФОП

23 сентября 2021, 10:24 34
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Под Верховной Радой произошла драка. Участники акции SaveФОП потолкались с силовиками

Драка началась после того, как лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде. Его задержали правоохранители, сообщает RegioNews.

Остальных участников акции оттеснили силовики.

Напомним, что сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, на котором рассмотрят правки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс.

Участники митинга просят эти правки поддержать.

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что эти инициативы не будут проголосованы.

митинг задержание Верховная Рада ФЛП силовики

 
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