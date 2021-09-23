На митинге под Радой произошла потасовка, задержали лидера движения Save ФОП
Под Верховной Радой произошла драка. Участники акции SaveФОП потолкались с силовиками
Драка началась после того, как лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде. Его задержали правоохранители, сообщает RegioNews.
Остальных участников акции оттеснили силовики.
Напомним, что сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, на котором рассмотрят правки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс.
Участники митинга просят эти правки поддержать.
Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что эти инициативы не будут проголосованы.
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