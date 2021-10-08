Минобороны не хватает более 7 миллиардов гривен - замминистра

из открытых источников

Как передает RegioNews об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра обороны Александр Носов.

"Относительно денежного вознаграждения за сентябрь месяц, оно выплачено на 100%. Относительно награды за участие в боевых действиях в зоне выполнения (Операции-ред.) Объединенных сил, она выполнена полностью за август. На сегодня мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2 млрд 100 млн грн. Мы полностью выплатим в случае, если нам будет внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет по 2021 год. Потому что в целом у нас есть нехватка в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн", - сказал Носов.

Он подчеркнул, что для оплаты вознаграждений военным оборонному ведомству приходится забирать деньги с других направлений.

"Для того, чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты. Мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупки горючего и на выплаты премий высшему руководящему составу Министерства обороны", - отметил представитель МОУ.

Напомним, что уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявляла, что военным задолжали 1,5 миллиарда гривен