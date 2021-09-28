12:28  28 сентября
В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут
13:58  28 сентября
Появились подробности ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека
08:09  28 сентября
Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 13:42 8

У МИДа нет плана трансформации Украины, который Зеленский презентовал в США

28 сентября 2021, 13:42 8
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что не имеет копии Плана трансформации Украины, который представил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки. Также упомянутого плана нет ни в Офисе Президента и Совете национальной безопасности, ни в Верховной Раде и Кабинете Министров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ МИД на информационный запрос Украинских Новостей.

"Структурные подразделения министерства не приобщались к разработке плана трансформации Украины, который Президент Украины В. Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - указано в ответе.

Ранее Офис Президента Украины (ОПУ), Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховная Рада и Кабинет Министров заявили, что не имеют копии Плана трансформации Украины.

1 сентября Зеленский во время визита в США презентовал План трансформации Украины.

"В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации плана трансформации Украины. Мероприятие состоялось в помещении Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона", - указано на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Зеленский тогда рассказал, что документ под названием A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как " форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование путем государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сообщил он.

Кабмин США Офис президента план президент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua