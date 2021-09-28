У МИДа нет плана трансформации Украины, который Зеленский презентовал в США

из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что не имеет копии Плана трансформации Украины, который представил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки. Также упомянутого плана нет ни в Офисе Президента и Совете национальной безопасности, ни в Верховной Раде и Кабинете Министров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ МИД на информационный запрос Украинских Новостей.

"Структурные подразделения министерства не приобщались к разработке плана трансформации Украины, который Президент Украины В. Зеленский представлял в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в начале сентября этого года. Министерство не владеет копией указанного выше Плана трансформации и не имеет в своем распоряжении перечня упомянутых в Вашем запросе 80 проектов", - указано в ответе.

Ранее Офис Президента Украины (ОПУ), Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховная Рада и Кабинет Министров заявили, что не имеют копии Плана трансформации Украины.

1 сентября Зеленский во время визита в США презентовал План трансформации Украины.

"В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации плана трансформации Украины. Мероприятие состоялось в помещении Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона", - указано на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Зеленский тогда рассказал, что документ под названием A Greater Justice and Opportunity - Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как " форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

"Заложенные в плане более 80 проектов - это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование путем государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сообщил он.