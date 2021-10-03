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03 октября 2021, 18:57 431

На Донбассе построят два новых аэропорта - Зеленский

03 октября 2021, 18:57 431
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из открытых источников
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На Донбассе планируется построить два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Луганске и Донецке

Как передает RegioNews об этом на пресс-конференции в Трускавце заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что также уже найдена площадка для аэропорта, который обеспечит авиасообщение с Мариуполем, ведь в самом городе строить аэродром нельзя из-за вопроса безопасности.

"К сожалению в Мариуполе виске запрещают летать из-за вопросов безопасности", - напомнил Зеленский.

При этом он уточнил сроки строительства новых аэропортов.

Мариупольский региональный аэропорт будет построен на стыке двух областей - Донецкой и Запорожской. Об этом 19 июля на встрече с журналистами рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко

Донбасс президент аэропорт Мариуполь

 
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