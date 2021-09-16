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16 сентября 2021, 11:37 4

В Белом доме не подтвердили, что Украина может получить от США системы противоракетной и противовоздушной обороны

16 сентября 2021, 11:37 4
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из открытых источников
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить, что США предоставят Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны "Железный Купол"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на брифинг спикера Белого дома

"Я должна сверить это с командой. Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи(Байдена и Зеленского-ред.), но что касается деталей, то я должна проверить у команды", - сказала американская чиновница.

1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

В ходе визита Украина и США подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, а также США объявили о дополнительном выделении Украине до конца года 60 млн долларов военной помощи, которые включают закупку ракетных комплексов Javelin.

Также Офис Зеленского пообещал, что США могут передать Украине израильские системы противоракетной обороны "Железный купол".

США оборона ракета javelin

 
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