Боевики дважды обстреливали украинские позиции с начала суток
С начала этих суток выявлено два нарушения со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
Вблизи Мирного вражеские вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения, - говорится в сообщении.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
В штабе добавляют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.
Как сообщалось, оккупационные власти "ЛНР " ограничили пропуск через КПВВ возле Станицы Луганской.