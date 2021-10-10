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Боевики дважды обстреливали украинские позиции с начала суток
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10 октября 2021, 17:33 28

Боевики дважды обстреливали украинские позиции с начала суток

10 октября 2021, 17:33 28
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Фото из открытых источников
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С начала этих суток выявлено два нарушения со стороны российско-оккупационных войск, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вблизи Мирного вражеские вооруженные формирования вели огонь, применяя минометы калибра 82 мм и противотанковый ракетный комплекс. Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения, - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

В штабе добавляют, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Как сообщалось, оккупационные власти "ЛНР " ограничили пропуск через КПВВ возле Станицы Луганской.

За предыдущие сутки боевики шесть раз нарушали "тишину".

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