Разведка сообщила о подготовке боевиков к активизации обстрелов на Донбассе

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Оккупационные войска на Донбассе, по данным разведки, проводят скрытую подготовку к активизации обстрелов. В частности, на передовые позиции завозят боеприпасы и тренируют диверсантов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что командование оккупационных войск усиливает боеготовность своих соединений и частей.

"В частности, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, до передовых подразделений скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в т.ч. в артиллерийских и минометных подразделениях", - говорится в сообщении.

В Минобороны считают, что таким образом оккупанты скрытно готовят активизацию обстрелов позиций подразделений ООС с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения.

Напомним, что за прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Боевики били из гранатометов вблизи Лебединского и Новотошковского.