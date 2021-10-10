Бойовики двічі обстрілювали українські позиції від початку доби
Від початку цієї доби виявлено два порушення з боку російсько-окупаційних військ, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє штаб ООС, передає RegioNews.
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Поблизу Мирного ворожі збройні формування вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування, - йдеться в повідомленні.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
У штабі додають, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.
Як повідомлялося, окупаційна влада "ЛНР" обмежила пропуск через КПВВ біля Станиці Луганської.