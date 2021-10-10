Донбасс: боевики за сутки шесть раз нарушали "тишину"

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За прошедшие сутки, 9 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает штаб ООС, передает RegioNews.

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования ответного огня.

В районе Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки вражеские вооруженные формирования обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Неподалеку Новозвановки был осуществлен обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Золотого-4 наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Водяного, что на Приазовье, противник применил гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, - говорится в сообщении.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В штабе добавляют, что по состоянию на 7 часов утра, 10 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, вчера оккупанты на Донбассе стреляли из запрещенных вооружений, есть раненый.