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03 октября 2021, 18:05 251

На Херсонщине 5 школ отправили на дистанционное обучение: причина

03 октября 2021, 18:05 251
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из открытых источников
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На Херсонщине в Генической общине 5 школ отправлены на дистанционное обучение из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий заместителя городского головы Геническа Вадима Васильчука изданию "Новый визит".

По его словам, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

"Из-за случаев заболевания учителей и учеников на комиссии было принято решение 5 учреждений общего среднего образования с 1 по 11 класс полностью перевести на дистанционную форму обучения", - рассказал Васильчук.

На ”дистанционку" с 4 по 13 октября ушли Геническая школа №3, а также школы на Чонгаре и в Петровском, и две школы в Новоалексеевке.

Напомним, что в Украине за 2 октября обнаружили 7967 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных в Харьковской и Днепропетровской областях.

карантин школа COVID-19 заболеваемость дистанционное обучение

 
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