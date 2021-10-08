Сумская область может на следующей неделе оказаться в красной зоне
Сумская область сейчас соответствует "красной" зоне эпидемической опасности по трем основным показателям распространения коронавирусной инфекции.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий "общественному" директора областного лабораторного центра Владимир Збаражский в комментарии "Суспильному".
Збаражский рассказал, что в Сумской области заболеваемость на коронавирус постоянно растет, так же как и увеличивается уровень госпитализации пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение двух дней, то на третий регион автоматически перейдет не в "оранжевую", а сразу в "красную" карантинную зону.
"Сейчас, по его словам, в область по трем показателям соответствует "красной" зоне. Один показатель-коэффициент выявления больных-держится 4 дня. А два-по одному дню. Если дальше такая ситуация останется и рядом с этим появится еще два, мы окажемся в красной зоне. Первый показатель - показатель выявления больных. Второй - уровень госпитализации пациентов - 63,7% (должно быть не больше 60), третий - динамика уровня госпитализации - 57,4 (должно быть не более 50) ", - сказал Збаражский.
Напомним, что в Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях