Сумская область может на следующей неделе оказаться в красной зоне

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий "общественному" директора областного лабораторного центра Владимир Збаражский в комментарии "Суспильному".

Збаражский рассказал, что в Сумской области заболеваемость на коронавирус постоянно растет, так же как и увеличивается уровень госпитализации пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение двух дней, то на третий регион автоматически перейдет не в "оранжевую", а сразу в "красную" карантинную зону.

"Сейчас, по его словам, в область по трем показателям соответствует "красной" зоне. Один показатель-коэффициент выявления больных-держится 4 дня. А два-по одному дню. Если дальше такая ситуация останется и рядом с этим появится еще два, мы окажемся в красной зоне. Первый показатель - показатель выявления больных. Второй - уровень госпитализации пациентов - 63,7% (должно быть не больше 60), третий - динамика уровня госпитализации - 57,4 (должно быть не более 50) ", - сказал Збаражский.

Напомним, что в Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях