09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
17:38  08 октября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 17:31 210

Сумская область может на следующей неделе оказаться в красной зоне

08 октября 2021, 17:31 210
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сумская область сейчас соответствует "красной" зоне эпидемической опасности по трем основным показателям распространения коронавирусной инфекции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий "общественному" директора областного лабораторного центра Владимир Збаражский в комментарии "Суспильному".

Збаражский рассказал, что в Сумской области заболеваемость на коронавирус постоянно растет, так же как и увеличивается уровень госпитализации пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение двух дней, то на третий регион автоматически перейдет не в "оранжевую", а сразу в "красную" карантинную зону.

"Сейчас, по его словам, в область по трем показателям соответствует "красной" зоне. Один показатель-коэффициент выявления больных-держится 4 дня. А два-по одному дню. Если дальше такая ситуация останется и рядом с этим появится еще два, мы окажемся в красной зоне. Первый показатель - показатель выявления больных. Второй - уровень госпитализации пациентов - 63,7% (должно быть не больше 60), третий - динамика уровня госпитализации - 57,4 (должно быть не более 50) ", - сказал Збаражский.

Напомним, что в Украине за 7 октября обнаружили 16 362 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество новых больных зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях

карантин госпитализация COVID-19 пациенты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua