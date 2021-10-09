В Украине уже 15 областей соответствуют "оранжевому" уровню опасности

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Министерство здравоохранения обновило эпидемиологические зоны. Так, по состоянию на 9 октября, "оранжевому" уровню опасности соответствуют уже 15 регионов страны

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, по состоянию на 9 октября к "оранжевой" зоне эпидемической опасности отнесены Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой и Луганской областях (768), а также в Херсонской (496) и Харьковской (482) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине снова увеличат количество коек с кислородом для больных COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 8 октября 13 областей Украины имели показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.