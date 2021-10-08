Власти Львовщины не исключают, что область скоро перейдет в "красную" зону карантина

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Львовская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина уже в течение недели.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса во время брифинга.

Это может произойти при условии, если эпидситуация в регионе будет продолжать ухудшаться. Он отметил, что сейчас область находится в "желтой" зоне карантина, однако ситуация с COVID-заболеваемостью стремительно ухудшается.

"Тенденции и динамика, которую мы имеем, дает основания говорить о том, что через семь-восемь дней мы имеем все шансы оказаться в "красной" зоне. Динамика сейчас отрицательная. Сейчас мы говорим о том, что все хорошо, но есть объективные показатели, которые дают основания говорить о том, что в ближайшее время мы все же ожидаем усиления карантина", - рассказал Чемерис.

Ранее сообщалось, что в Украине снова увеличат количество коек с кислородом для больных COVID-19.