СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к новому делу Медведчука

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Службы безопасности Украины проверит причастность пятого президента Петра Порошенко и эксглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, из-за которого куму Путина Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение-о государственной измене и содействии деятельности террористической организации

Как передает RegioNews об этом на совместном брифинге с генпрокуроркой Ириной Венедиктовой заявил глава СБУ Иван Баканов.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой – сложный вопрос. Действительно, по состоянию на сегодня мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожой Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно", - отметил глава спецслужбы.

При этом он отметил, что сейчас у правоохранителей отсутствуют основания вручать еще кому-то подозрение по "делу Медведчука"

"Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу", - резюмировал глава спецслужбы.

Напомним, что нардепу Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.