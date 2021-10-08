09:12  08 октября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 16 тысяч новых случаев заражения
09:26  08 октября
Венедиктова рассказала о новых подробностях смерти народного депутата Полякова
17:38  08 октября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
08 октября 2021, 18:47 3

СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к новому делу Медведчука

08 октября 2021, 18:47 3
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Службы безопасности Украины проверит причастность пятого президента Петра Порошенко и эксглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, из-за которого куму Путина Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение-о государственной измене и содействии деятельности террористической организации

Как передает RegioNews об этом на совместном брифинге с генпрокуроркой Ириной Венедиктовой заявил глава СБУ Иван Баканов.

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой – сложный вопрос. Действительно, по состоянию на сегодня мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожой Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно", - отметил глава спецслужбы.

При этом он отметил, что сейчас у правоохранителей отсутствуют основания вручать еще кому-то подозрение по "делу Медведчука"

"Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу", - резюмировал глава спецслужбы.

Напомним, что нардепу Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

"Однако Россия хотела сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Зато были организованы поставки угля с оккупированной территории и денежные средства перечислялись на финансирование террористов из "ЛНР" и ДНР", - сообщил Баканов.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, дело касается периода времени между Луганском и Дебальцево".

По информации следствия "республикам" было перечислено 200 миллионов гривен.

Во время брифинга силовики включили аудиозапись, где человек с голосом похожий на Медведчука ведет переговоры о закупке угля в самопровозглашенных республиках.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что"с этими фактами мы готовы идти в суд".

ЛНР СБУ уголовное дело ДНР госизмена

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram