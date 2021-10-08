СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к новому делу Медведчука
Службы безопасности Украины проверит причастность пятого президента Петра Порошенко и эксглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой к делу, из-за которого куму Путина Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение-о государственной измене и содействии деятельности террористической организации
Как передает RegioNews об этом на совместном брифинге с генпрокуроркой Ириной Венедиктовой заявил глава СБУ Иван Баканов.
"В части вопроса относительно Петра Алексеевича и госпожи Гонтаревой – сложный вопрос. Действительно, по состоянию на сегодня мы не разглашаем в интересах следствия других фигурантов. Вместе с тем, учитывая то, что мы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию причастности господина Порошенко и госпожой Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно", - отметил глава спецслужбы.
При этом он отметил, что сейчас у правоохранителей отсутствуют основания вручать еще кому-то подозрение по "делу Медведчука"
"Если соответствующие доказательства будут собраны, мы выйдем к вам еще на один брифинг и сообщим об этом обществу", - резюмировал глава спецслужбы.
Напомним, что нардепу Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму.
По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.
"Однако Россия хотела сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. Зато были организованы поставки угля с оккупированной территории и денежные средства перечислялись на финансирование террористов из "ЛНР" и ДНР", - сообщил Баканов.
По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, дело касается периода времени между Луганском и Дебальцево".
По информации следствия "республикам" было перечислено 200 миллионов гривен.
Во время брифинга силовики включили аудиозапись, где человек с голосом похожий на Медведчука ведет переговоры о закупке угля в самопровозглашенных республиках.
Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что"с этими фактами мы готовы идти в суд".