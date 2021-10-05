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05 октября 2021, 11:44 48

На Франковщине с кишечной инфекцией госпитализированы восемь человек

05 октября 2021, 11:44 48
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Фото: из открытых источников
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В городе Калуш Ивано-Франковской области в больницу попали восемь человек из-за очага острой кишечной инфекции в заведении общественного питания "Crispy"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Все больные госпитализированы в инфекционное отделение Калушской городской больницы.

Госпитализированы 8 человек, из них 1 ребенок до 15 лет. Все больные госпитализированы в КНП "Калушская городская больница", инфекционное отделение", - говорится в сообщении.

Напомним, что 8 сентября произошло отравление в школьной столовой Хмельницкого. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

11 сентября из-за массового отравления школьников начальных классов, что произошло в Хмельницком, 39 родителей учеников обратились в полицию.

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