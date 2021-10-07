С завтрашнего дня в 7 городах Украины заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД
На дорогах заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД
Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.
Комплексы автофиксации заработают на дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь.
Расположение приборов:
г. Кременчуг (1 прибор контроля КАСКАД)
просп. Свободы, 120/25 направление прибора ул. Бойко.
г. Ивано-Франковск (5 приборов контроля КАСКАД)
ул. Крихивецкая, 216 направление прибора - ул. Вишневая.
ул. Галицкая, 144 направление прибора - въезд в город.
ул. Тисменицкая, 311 направление прибора - въезд в город.
ул. Евгения Коновальца, 320 направление прибора - ул. Светлая.
ул. Евгения Коновальца, 411 направление прибора -ул. Довбуша.
г. Тернополь (4 прибора контроля КАСКАД)
просп. Злуки, 45-Б направление прибора - ул. Богдана Лепкого.
просп. Злуки, 47-Б направление направления прибора - Збаражское шоссе.
ул. Протасевича, 8 направление прибора - просп. Степана Бандеры.
ул. Степана Будного, 28 направление прибора - ул. Карпенко.
г. Кропивницкий (2 прибора контроля КАСКАД)
ул. Габдрахманова, 35-а направление направления прибора - ул. Шатила.
ул. Габдрахманова, 50 направление прибора - ул. Ивана Олинского.
г. Николаев (1 прибор контроля КАСКАД)
просп. Центральный, 160 направление направления прибора - Херсонское шоссе.
г. Сумы (5 приборов контроля КАСКАД)
ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направления прибора – ул. Люблинская.
ул. Харьковская, 96 направление прибора - ул. Сергея Табалы.
ул. Героев Сумщины, 10 направление прибора - ул. Гагарина.
ул. Героев Сумщины, 27 направление направления прибора - площадь Независимости.
ул. Героев Крут, 20 направление направления прибора - ул. Ивана Харитоненко.
г. Белая Церковь (2 прибора контроля КАСКАД)
просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление направления прибора – ул. Короленко.
ул. Леваневского, 48 направление прибора - ул. Некрасова.
Таким образом, с 8 октября количество комплексов автофиксации увеличится до 178.
С картой размещения комплексов можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/GWLjHvk.
Как сообщалось, с 28 августа на дорогах Украины заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД.