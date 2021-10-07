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07 октября 2021, 21:38 4

С завтрашнего дня в 7 городах Украины заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД

07 октября 2021, 21:38 4
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Фото из открытых источников
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На дорогах заработают еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

Комплексы автофиксации заработают на дорогах городов Кременчуг, Ивано-Франковск, Тернополь, Кропивницкий, Николаев, Сумы и Белая Церковь.

Расположение приборов:

г. Кременчуг (1 прибор контроля КАСКАД)

просп. Свободы, 120/25 направление прибора ул. Бойко.

г. Ивано-Франковск (5 приборов контроля КАСКАД)

ул. Крихивецкая, 216 направление прибора - ул. Вишневая.

ул. Галицкая, 144 направление прибора - въезд в город.

ул. Тисменицкая, 311 направление прибора - въезд в город.

ул. Евгения Коновальца, 320 направление прибора - ул. Светлая.

ул. Евгения Коновальца, 411 направление прибора -ул. Довбуша.

г. Тернополь (4 прибора контроля КАСКАД)

просп. Злуки, 45-Б направление прибора - ул. Богдана Лепкого.

просп. Злуки, 47-Б направление направления прибора - Збаражское шоссе.

ул. Протасевича, 8 направление прибора - просп. Степана Бандеры.

ул. Степана Будного, 28 направление прибора - ул. Карпенко.

г. Кропивницкий (2 прибора контроля КАСКАД)

ул. Габдрахманова, 35-а направление направления прибора - ул. Шатила.

ул. Габдрахманова, 50 направление прибора - ул. Ивана Олинского.

г. Николаев (1 прибор контроля КАСКАД)

просп. Центральный, 160 направление направления прибора - Херсонское шоссе.

г. Сумы (5 приборов контроля КАСКАД)

ул. Вячеслава Черновола (возле ул. Засумская, 99) направление направления прибора – ул. Люблинская.

ул. Харьковская, 96 направление прибора - ул. Сергея Табалы.

ул. Героев Сумщины, 10 направление прибора - ул. Гагарина.

ул. Героев Сумщины, 27 направление направления прибора - площадь Независимости.

ул. Героев Крут, 20 направление направления прибора - ул. Ивана Харитоненко.

г. Белая Церковь (2 прибора контроля КАСКАД)

просп. Князя Владимира (возле ул. Надречная, 96) направление направления прибора – ул. Короленко.

ул. Леваневского, 48 направление прибора - ул. Некрасова.

Таким образом, с 8 октября количество комплексов автофиксации увеличится до 178.

С картой размещения комплексов можно ознакомиться по ссылке: https://cutt.ly/GWLjHvk.

Как сообщалось, с 28 августа на дорогах Украины заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД.

Также в полиции утверждают, что за период автоматической фиксации ПДД количество нарушений уменьшилось в восемь раз.

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