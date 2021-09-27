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27 сентября 2021, 18:36 689

В МВД анонсировали покупку\продажу авто через "Дію": как будет работать услуга

27 сентября 2021, 18:36 689
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В Украине в электронном кабинете водителя и на портале “Дія” водители вскоре смогут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Главный сервисный центр Министерства внутренних дел..

"Вскоре автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября № 1007 "о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины”, - уточняется в сообщении.

Услугой можно будет воспользоваться в электронном кабинете водителя и на Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дія”.

Предполагается, что продавец и покупатель, авторизовавшись, будут заполнять договор о купле-продаже автомобиля в электронном виде, и после этого документ автоматически будет направляться в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.

После положительной обработки администратором продавец и покупатель будут накладывать квалифицированные электронные подписи и договор о купле-продаже авто будет считаться заключенным.

Поануеться, что купля \ продажа автомобиля по новому будет реализовано сервисными центрами МВД Украины в течение полугода после вступления в силу этого правительственного постановления.

Дія МВД авто продажа покупка

 
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