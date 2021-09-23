Рада назначила нового главу правоохранительного комитета
Верховная Рада назначила Сергея Ионушаса главой комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности
Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов
Заместителем главы комитета стал народный депутат Вячеслав Медяник.
Напомним, что должность главы правоохранительного комитета стала вакантной после того как народный депутат Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел. Соответственно, парламент досрочно прекратил его полномочия.
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